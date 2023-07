Calcio Prima Categoria – Porto, la prima cena e il benvenuto a Stefano Salardi

PORTO MANTOVANO Prima cena targata 2023/24 per il Porto 2005, affidato anche nella prossima stagione alla guida tecnica di mister Marco Fantini. Un momento conviviale ieri sera per conoscere tutti i volti nuovi della compagine biancazzurra. Una pizza e una birra e il “benvenuto”, per ora soltanto virtuale (nel gruppo whatsapp della squadra portuense), all’ultimo innesto Stefano Salardi (attualmente in vacanza), colpaccio vero e proprio della società, strappato ad un’agguerrita concorrenza dal dg Fusaro e dal ds Cominotti. Salardi è arrivato dopo i vari Beggi, Vincenzi, D’Ambrosio e Coffani, solo per citare alcuni dei rinforzi giunti nel corso di questa sessione estiva. Dopo la cena, il ritrovo vero e proprio è stato fissato tra un mese circa, il prossimo 7 agosto, quando inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato e si comincerà a correre per dare l’assalto alla zona play off.