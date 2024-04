Nuove piantumazioni e verde in zona Valle a Castiglione

CATIGLIONE – Il Comune ha approvato un accordo di rete per la realizzazione del progetto “implementazione del capitale naturale”.

Destinatari degli interventi previsti sono il Sic e la zona umida di Valle, sede di habitat e specie di interesse comunitario e regionale. Proprio quell’area protetta che dovrebbe rimanere salvaguardata dal progetto del maxi polo logistico al confine con Lonato.

Queste, in sintesi, le opere in agenda: la piantumazione di 2000 essenze arboree ed arbusti, il taglio di alberi morti, la rimozione dalle aree interessate di edera che infesta 400 piante che si vogliono preservare, l’eliminazione di piante alloctone e invasive per favorire la viola elatior nell’area umida. Saranno inoltre predisposte due zone dedicate alle essenze mellifere, al fine di creare un ambiente adatto agli insetti impollinatori.

Nel tessuto urbano, poi, è prevista la posa di 177 esemplari verdi e di tre essenze diverse particolarmente adatte alla cattura Pm10. L’assessore all’ambiente Maria Grazia Margonari è soddisfatta dalla predisposizione del progetto che, da crono-programma, se approvato, sarà in esecuzione dal terzo trimestre dell’anno.

La finalità del progetto è lo sviluppo in sinergia del programma dedicato alla protezione e cura dell’ambiente, e alla valorizzazione del territorio, con lo scopo di implementare la biodiversità e il capitale naturale, potenziare la connessione ecologica tra aree naturalistiche e aumentare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici delle aree più vulnerabili.

Il Consorzio Forestale Padano, così, ha predisposto il progetto da candidare al bando “Capitale naturale 2024” indetto da Fondazione Cariverona. Si prevede di realizzare interventi complessivi per quasi 255mila euro e il finanziamento, ammonta, in caso di assegnazione, all’80% dell’importo totale, mentre la restante parte sarà a carico del Comune di Castiglione.