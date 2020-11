Calcio Seconda Categoria – Ispani: “Quistello, resteremo in alto”

QUISTELLO Allenamenti solitari per i ragazzi del Quistello, e occorrerà vedere in quale modalità nei prossimi giorni, viste le prescrizioni del governo. I biancorossi prima della sospensione del campionato erano primi in classifica con 7 punti frutto di due vittorie e un pareggio

«Non dovrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda gli atleti – dice l’allenatore Cristian Ispani -, tutti dovrebbero restare, quando si ripartirà. L’importante è ricominciare da dove eravamo rimasti: il nostro torneo era iniziato sotto i migliori auspici, eravamo al comando, anche se, ovviamente, tre partite non sono sufficienti per esprimere dei giudizi: i valori delle singole squadre non erano ancora al meglio assestati. Tutto rinviato alla ripartenza nel 2021. Vedremo».

Su sponsor e attività giovanile, risponde il dirigente Daniele Verzelloni: «Per quanto concerne le sponsorizzazioni – dice -, in generale potrebbero esserci dei problemi per molte società, vedremo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il settore giovanile, al momento i ragazzi delle varie squadre del vivaio non si sono allenati nemmeno nelle scorse settimane, dopo la prima serrata da parte della Regione, a causa di un’ordinanza del Comune che blocca ogni allenamento della varie realtà sportive di Quistello, imponendo la chiusura degli impianti».