Pallavolo serie B1 f – Volta, esame da grande col Volano. Il Porto tenta il riscatto con l’Ipag

Mantova Ventiduesima giornata anche nel girone C della B1 femminile. Al PalaAlesia sfida che conta per la Nardi, che ospita il Volano (ore 20.30, arbitri Tavano di Foggia e Rutigliano di Bari). Le avversarie, con il Vivigas Arena, sono staccate dal Volta di una lunghezza, che è secondo e reduce dal successo a Noventa Vicentina sull’Ipag, mentre le trentine sono state sconfitte a Santa Giustina dall’Eurogroup capolista. «E’ una partita molto importante, che potrebbe premiare il lavoro svolto sino ad ora dal gruppo – afferma coach Fabio Tisci – Non vediamo l’ora di scendere in campo. Loro sono un team forte in attacco ma meno in seconda linea. Obiettivo battere bene e farle attaccare con palla alta per facilitarci il compito, come siamo riusciti a fare nelle ultime partite, anche se con avversari meno forti». Dal canto suo l’Euromontaggi, dopo la sconfitta per 3-2 con il Blue Team, riceve stasera (ore 20.30, arbitri Cioffi e Moscariello di Salerno) l’Ipag, staccata di sei lunghezze. «Obiettivo riscatto dopo la sconfitta in Friuli», afferma il ds Irene Michelini.