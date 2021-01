Alla Rsa Cordioli si torna a toccarsi con lo spazio degli abbracci

MARMIROLO – Potranno finalmente tornare a vedersi ed abbracciarsi gli ospiti della Rsa Cordioli di Marmirolo ed i loro famigliari nonostante le limitazioni imposte dal Covid: da lunedì, infatti, entrerà in funzione lo “Spazio degli abbracci”.

Un’iniziativa promossa dagli operatori della struttura marmirolese, secondo i quali la cura delle emozioni ha la stessa importanza della cura delle patologie: proprio per questo è nato lo “Spazio degli abbracci” di cui nei giorni sono stati installati il pannello speciale ed il box esterno grazie al quale i visitatori potranno incontrare gli ospiti senza il bisogno di entrare nell’edificio, semplicemente accedendo dal cancello di via Gavioli.

L’allestimento è stato realizzato in pochissimo tempo per fare in modo che la struttura potesse entrare in funzione al più presto così da poterlo mettere a disposizione di anziani e parenti: in questi giorni verranno approntati gli ultimi accorgimenti per poter essere perfettamente funzionante già da lunedì.

Un’importante spazio la cui realizzazione è stata fortemente sostenuta anche dall’amministrazione comunale – in primis dal sindaco Paolo Galeotti e dall’assessore al welfare Jessica Alberti – e dalla la Fondazione Mazzali nella persona del direttore generale dott. Paolo Portioli che hanno da subito accolto l’idea mettendo a disposizione gli spazi ed una somma di 2mila euro stanziata dal Comune di Marmirolo per la realizzazione e la posa del box. Un sogno diventato, come detto, infatti realtà in appena una ventina di giorni.

Una soluzione – già adoperata anche in altre strutture della provincia, e non solo – che permetterà finalmente dopo tanti mesi di lontananza di tornare incontrarsi e toccarsi in condizioni di assoluta sicurezza in attesa dell’arrivo dei vaccini.