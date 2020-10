Rissa notturna davanti al McDonald’s, condannati i primi 3 imputati

MANTOVA – Lo scorso giugno una violenta rissa era scoppiata in pieno centro a Castiglione, nel posteggio vicino al McDonald’s. Tutto era scaturito da una discussione tra alcuni dipendenti del locale pubblico e due clienti. I primi, tre cittadini di nazionalità egiziana, attorno alle 3 di notte si trovavano all’interno del fast food per completare le pulizie di fine serata quando si erano presentati due marocchini che chiedevano di poter consumare un panino e bere una birra. Al rifiuto dei dipendenti che riferivano di non poterli servire in quanto il locale era già chiuso, la reazione degli avventori che invece pretendevano di poter consumare, era stata veemente. Prima, un’accesa discussione che apparentemente pareva essersi placata, sul nascere ma poi, quando i tre dipendenti a fine turno erano usciti dal locale si erano trovati di fronte i due magrebini i quali non contenti del trattamento ricevuto riavviavano la diatriba stavolta con toni molto più accesi. Ben presto così dalle parole si era passati alle vie di fatto con calci, pugni e spintoni e poi botte da orbi fino a quando erano spuntati fuori bastoni e anche un coltello. Le urla avevano infine attirato l’attenzione di un passante che così aveva avvertito i carabinieri. Alla vista dei militari i contendenti avevano cercato di dileguarsi ma erano stati bloccati. Per due di loro si erano rese necessarie le cure mediche in quanto presentavano, uno una tumefazione alla testa e l’altro ad una gamba. Sul posto, nascosto dietro una siepe, era stato altresì trovato e sequestrato il coltello da cucina brandito da uno dei rissanti, ma non i bastoni che probabilmente erano stati già portati via da qualche altro connazionale. I cinque, tutti incensurati di età compresa tra i 26 e 40 anni, erano stati quindi arrestati per rissa aggravata, lesioni e porto di oggetti atti offendere. Ieri mattina, tre dipendenti, comparsi davanti al giudice Chiara Comunale per il prosieguo con rito abbreviato della direttissima, sono stati condannati a 2 mesi di reclusione ciascuno solo per la rissa.