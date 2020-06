Calcio Seconda Categoria – Solo il Covid ha fermato i record del Villimpenta

VILLIMPENTA La Villimpentese di mister Gerardo Ciccone ha avuto ieri la certezza della meritatatissima promozione in Seconda, 59 punti centrati nelle 21 gare giocate, 19 successi e 2 soli pareggi, sono indubbiamente un ruolino di marcia da record nel girone unico mantovano di Terza categoria: «Avremmo preferito festeggiare il salto di categoria sul campo, piuttosto che a tavolino – taglia corto Ciccone -, comunque siamo ovviamente contenti, è un grosso premio per tutto l’ambiente, per la dirigenza, gli atleti, i tifosi, eravamo partiti con l’obiettivo di poter disputare un’ottima stagione, direi che ci siamo riusciti sin quando si è potuto giocare. Fosse continuato il torneo, sarebbe stato interessante vedere cosa avremmo potuto fare ancora in termini di numeri, senza dimenticare il quarto di finale della Coppa di Terza categoria che si prospettava sulla carta accessibile per noi. Anche il non aver potuto giocare fino in fondo la Coppa è un rimpianto. Ora è tempo di pensare al mercato, a rinforzare l’organico: vogliamo disputare un ottimo torneo di Seconda, non punteremo solo a mantenere la categoria».