Volley B maschile – L’AsolaRem torna in campo nell’amichevole con il Dual Caselle

Asola La Kema chiude l’anno stasera al PalaSchiantarelli (ore 20.30) con l’amichevole contro il Dual Caselle di Sommacampagna, avversario anche nel girone C di campionato. Le due squadre si sono affrontate alla settima giornata, il 19 novembre, e in quella occasione i veronesi si sono imposti 3-0. In classifica occupano la seconda (il Dual) e la quarta posizione (la Kema), divise da solo tre punti. Nell’ultima gara disputata, l’AsolaRem ha perso 3-1 al PalaFarina il derby col Viadana, mentre il Dual ha vinto al tie-break a Montichiari. Il campionato riprenderà sabato 7 gennaio con gli asolani impegnati in casa nella sfida tra neopromosse con lo Spezzano. Per la gara di stasera, intanto, rientra Danasi.

«Abbiamo già cominciato a studiare i nostri prossimi avversari attraverso dei video – rivela coach Mutti – la prima impressione è quella di una squadra completa in tutti i reparti, ci sarà da lottare. Sfrutteremo questi giorni di sosta per prepararci al meglio».