Calcio Prima Categoria – Sermide promosso ma senza mister

SERMIDE Finalmente il tanto sospirato verdetto è arrivato dal Crl: il Sermide approda in Prima categoria. I biancoblù quindi festeggiano il salto: quando il torneo mantovano di Seconda è stato interrotto l’undici di Paolo Rampani (che non proseguirà il rapporto col club del presidente Gianni Massarenti, perchè diventa papà), era al comando nel girone P con 41 punti, inseguito a una sola lunghezza dal Sant’Egidio San Pio X: «Un grande risultato, ma il Sermide non sarà al debutto in Prima categoria – attacca il presidente -, da questo torneo in Lombardia manchiamo da 29 anni, se non ricordo male, in tempi più lontani abbiamo disputato questo campionato anche in Emilia Romagna. Siamo contenti, direi che un premio per i dirigenti, gli atleti e il mister, che in due stagioni alla guida del Sermide ha fatto benissimo. I nostri atleti, quelli cresciuti nel nostro settore giovanile, hanno tanta voglia di mettersi alla prova nella serie superiore. Con la certezza del salto di categoria, bisogna ora trovare un nuovo allenatore». Le idee per la panchina sono tante: Reggiani, Bruschi, Osti, Riviera o Goldoni. Chi guiderà i sermidesi nella prossima stagione?