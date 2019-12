Asola ancora sui pattini

ASOLA Prosegue oggi la rassegna “Asola on Ice” ideata dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con la Pro Loco, Associazione Esercenti Asolani e l’Associazione culturale “La Quadra”. Dalle ore 18 si svolgerà l’evento “A Natale tutto Quadra!” a cura dell’Associazione culturale La Quadra con concerto natalizio e assaggi di vin brulè, tisane calde, pandoro e panettone per tutti. In piazza XX Settembre sarà funzionante fino al sei gennaio anche la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio che l’amministrazione comunale ha installato e che si potrà utilizzare nei giorni feriali dalle 15 alle 20 e nei prefestivi e festivi dalle 9 alle 22. Un appuntamento che scalderà il cuore degli asolani. Un’iniziativa per grandi e bambini, nonni e ragazzi. Sarà difficile resistere a bordo pista, il richiamo del ghiaccio sarà forte anche per coloro che non hanno mai messo i pattini ai piedi.

Paolo Zordan