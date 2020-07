GUIDIZZOLO – Sette squadre di vigili del fuoco, diversi mezzi di soccorso e ben 15 uomini per spegnere l’incendio divampato questa mattina poco dop le 8.30 alla Deco Hair di Guidizzolo. Il rogo, che sarebbe divampato in un magazzino dove vengono stoccate materie prime di derivazione chimica, ha causato il crollo di una parte dell’edificio. Ancora da verificare le cause dell’incendio. I vigili del fuoco sono ancora sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO