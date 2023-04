Recuperato il settecentesco ponticello di San Remigio

SABBIONETA/RIVAROLO – Recuperato il ponte di San Remigio, al confine tra il Comune di Sabbioneta e quello di Rivarolo del Re. Si tratta di un manufatto settecentesco già documentato nella cartografia del catasto fatto realizzare da Maria Teresa d’Austria, oggi utilizzato per lo più da camminatori, ciclisti ed escursionisti a cavallo.

Il ponte scavalca il canale che unisce l’abitato di Brugnolo con i vicini arginelli di Sabbioneta, lungo il confine del territorio fra i due Comuni. Gli interventi hanno riguardato sostanzialmente il restauro conservativo dei parametri murari in mattoni, col ripristino delle parti mancanti e la stilatura dei profili, sia fuori che in alveo.

Un’operazione meritoria, soprattutto per la valenza turistica oltre che storica del ponte, dovuta all’iniziativa del Comune di Rivarolo, che è costata 36.733 euro, di cui 23.375 frutto di un contributo concesso dal Gal Oglio Po; la differenza, pari a 13.375 euro, è stata finanziata con l’avanzo di amministrazione del comune cremonese.

«Era doveroso – ha spiegato il sindaco di Rivarolo Luca Zanichelli – trovare le risorse idonee al restauro. Per noi è importante recuperare e preservare i nostri monumenti. Il ponte è un collegamento col percorso degli arginelli di Sabbioneta, una zona bellissima per passeggiare a piedi o in bicicletta, immersi nella quiete della natura e delle nostre campagne». Un importante intervento, insomma, che andrà a beneficio di entrambi i Comuni, da un punto di vista e turistico e non solo, e che ha restituito ad entrambi i paesi dell’Oglio Po un importante testimonianza della storia passata del territorio comunale.