Calcio Serie B – L’assessore Simonazzi carica i giocatori del Mantova: “Rappresentate la storia e il cuore di una città”

MANTOVA L’assessore allo Sport del Comune di Mantova Stefano Simonazzi ha fatto visita ieri al Mantova, per portare il saluto dell’Amministrazione comunale alla squadra e allo staff.

Un momento di confronto che ha voluto ribadire la vicinanza dell’Amministrazione alla società biancorossa e il rapporto di collaborazione costruito in questi anni. Dalla riqualificazione del Sinergy Center agli interventi di adeguamento dello stadio Martelli. Comune e Mantova hanno lavorato insieme per dare alla città impianti all’altezza delle ambizioni di una squadra che porta il nome di Mantova in tutta Italia.

«Per noi è fondamentale esserci – ha detto l’assessore Simonazzi – . Una società come il Mantova 1911 non è solo una squadra di calcio, è un pezzo della nostra identità, è orgoglio, è comunità. Quando l’Amministrazione è vicina alla società, fa bene allo sport, fa bene ai ragazzi e fa bene alla città. E ai giocatori ho detto una cosa semplice: quando indossate questa maglia, non portate solo i colori del Mantova, ma portate con voi la storia, il cuore e lo sguardo di tutta una città. Portatela con orgoglio». Oltre ai risultati, il Mantova 1911 rappresenta oggi anche un esempio importante per i giovani sportivi mantovani. «Lo sport d’élite fa da traino e da volano per tutto il movimento – ha continuato Simonazzi – : ispira, accende passioni e spinge migliaia di ragazzi a scendere in campo, nelle palestre e sui campi della nostra città. Il Comune conferma la volontà di proseguire su questa strada di collaborazione, investendo sugli impianti sportivi e sostenendo le realtà che fanno dello sport uno strumento di crescita, inclusione e promozione del territorio».