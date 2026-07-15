Tennis tavolo – La Bagnolese riparte da Mongiusti: primo tassello per il “progetto A2”

Bagnolo S.Vito Dopo la storica conquista dello scudetto e la decisione di rinunciare al massimo campionato per ripartire dalla Serie A2 maschile, la Bagnolese inizia a costruire il nuovo corso annunciando il primo acquisto in vista della stagione 2026-27. La società mantovana ha infatti ufficializzato l’arrivo di Mattias Mongiusti, pongista sammarinese, classe 2002, residente a Rimini, considerato uno dei giovani italiani più interessanti del panorama nazionale. Il suo curriculum parla da solo: terzo classificato ai Campionati Italiani di seconda categoria nel 2025 e vincitore del campionato di Serie A2 nelle stagioni 2023-24 e 2024-25. Nell’ultima annata ha inoltre disputato la Serie A1 con il Santa Tecla Nulvi, maturando un’importante esperienza nella massima categoria. Mongiusti ha spiegato di aver scelto la Bagnolese dopo aver conosciuto dirigenti e ambiente nella sfida di A1 della scorsa stagione contro il Santa Tecla. «Sono rimasto colpito dall’entusiasmo della società, dalla passione dei dirigenti e dei tifosi e dall’ospitalità ricevuta. Ho trovato un club ambizioso, con idee chiare e progetti concreti, per questo la scelta è stata naturale».

Il neoacquisto si aspetta un campionato di A2 di altissimo livello, con molte squadre intenzionate a schierare anche giocatori stranieri e con un livello tecnico degli italiani in costante crescita. Allo stesso tempo si dice convinto delle potenzialità della nuova Bagnolese: «Abbiamo una squadra in grado di competere per i vertici della classifica. Siamo tre italiani che hanno già vinto campionati di A2 e potremmo essere ulteriormente rinforzati dall’innesto di uno straniero in alcune gare». Infine il messaggio ai tifosi, già entusiasti del suo arrivo: «Darò il cuore per questa maglia in ogni incontro e farò di tutto per regalare emozioni e grandi soddisfazioni». Parole che confermano la voglia della Bagnolese di aprire un nuovo ciclo con l’ambizione di tornare, nel tempo, tra le protagoniste del panorama pongistico italiano.