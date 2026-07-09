Calcio Serie B – Mantova a marcia spedita: ora il mirino è su Vesentini. Duello Palermo-Pisa per Marras

MANTOVA Procede spedita la marcia di avvicinamento del Mantova al raduno di lunedì prossimo. Quest’ultima settimana ha portato alla corte di Francesco Modesto prima il centrocampista francese Sambaly Keita (classe 2001, contratto triennale), annunciato ieri dal club di viale Te; poi l’attaccante esterno canadese Ismael Cajazzo (2004, triennale anche per lui), che però verrà annunciato nei prossimi giorni. Il ds Fabio Brutti ha inoltre perfezionato l’accordo con l’Inter per il prestito dell’attaccante Matteo Spinaccè (2006): anche lui sarà in campo lunedì al Sinergy.

I nodi ora sono a centrocampo. Brutti, com’è noto, sta lavorando su due profili: Filippo Vesentini (2002) e Lorenzo Ignacchiti (2004). Conta di assicurarseli entrambi, ma ci sono ancora degli ostacoli da superare. Dei due, il più vicino è Vesentini, che il Mantova sta seguendo da diverse settimane. A complicare i piani dell’Acm, che aveva trovato un punto d’incontro con l’Union Brescia, è intervenuto il Catanzaro con un’offerta superiore a quella dei virgiliani. Il Mantova ha a sua volta rilanciato, ma la risposta del Brescia si fa attendere. Filtra comunque ottimismo in viale Te, con il ds Brutti che attende da un giorno all’altro il sì delle Rondinelle.

Maggiore prudenza per Ignacchiti. Brutti ha avviato la trattativa con l’Empoli, ma la fumata bianca è ancora lontana. Inizialmente si era parlato di uno scambio con Radaelli, ma ora l’ipotesi sembra tramontata e Ignacchiti potrebbe giungere a Mantova senza contropartite. Il giocatore, a quanto si dice, ha già dato il suo assenso. Si attende che anche le società trovino l’accordo.

Altri nomi nuovi all’orizzonte non ce ne sono. L’organico a disposizione di Modesto per la prima settimana di lavoro (tutta in terra mantovana) sarà quindi provvisorio. Incompleto, con qualche esubero, e con un paio di giocatori dal destino incerto. Di sicuro non ci sarà Tommaso Marras, sul quale si è creata una sorta di asta tra Pisa e Palermo. I siciliani, con una mossa a sorpresa, sono usciti allo scoperto con un’offerta che ha spiazzato il Pisa. Però fuori tempo massimo, perché Brutti aveva già siglato un accordo verbale con i toscani. Quindi, a meno di ulteriori (e non previsti) colpi di scena, Marras andrà al Pisa. Con la sua partenza, diventa più salda la permanenza di Davide Bragantini. Almeno per il momento: nessuno ha messo sul tavolo un’offerta adeguata; e il Mantova, dopo Marras, non ha certo interesse a privarsi di un altro attaccante esterno destro. Poi, si sa, le strade del mercato sono infinite… e tutto può succedere. Nessuna nuova su Trimboli e sugli altri giocatori in uscita. In attesa che trovino una sistemazione, li vedremo tutti lunedì mattina al Sinergy. Tranne il portiere Sonzogni: è stato definito l’accordo con le Dolomiti Bellunesi per la cessione.