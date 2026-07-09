Calcio Primavera 2 – Il Mantova nel girone A: ecco le rivali

MANTOVA Mancava solo l’ufficialità, che però era nell’aria da tempo. È arrivata ieri: la Primavera del Mantova è stata ammessa al campionato di Primavera 2, in sostituzione della Pro Patria che ne avrebbe avuto il diritto in quanto vincitrice della finale play off. Ai bustocchi è stata revocata l’iscrizione a causa della retrocessione della prima squadra in Serie D. Dunque, via libera al Mantova di Gabriele Graziani, che sono stati inseriti nel girone A. Anche qui nessuna sorpresa sulle compagne di viaggio: Cittadella, Cremonese, Lecco, Modena, Padova, Pro Vercelli, Reggiana, Renate, Sampdoria, Sudtirol, Udinese, Union Brescia, Venezia, Vicenza, Virtus Entella.

La stagione dei baby del Mantova, che si raduneranno il 29 luglio, partirà con la sfida al Renate in Coppa Italia, il 22 agosto in terra brianzola. Chi passa il turno affronterà la vincente di Udinese-Salernitana. Il campionato prenderà il via sabato 5 settembre per concludersi l’8 maggio. Dal 15 maggio play off e play out. Nelle prossime settimane verrà svelato il calendario. Il Mantova giocherà le partite casalinghe a Volta Mantovana.