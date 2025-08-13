Calcio Serie B – Mantova e il rebus difensore: adesso il “prescelto” è Mullen

Mantova In casa Mantova le novità sul fronte mercato erano attese per inizio settimana. I biancorossi sono alla ricerca di un difensore mancino e nella giornata di ieri la società di viale Te ha deciso di abbandonare quasi del tutto la pista che porta a Fellipe Jack, di proprietà del Como. Il dt Christian Botturi ha già avviato da tempo una trattativa con il Torino per l’irlandese Senan Mullen, classe 2005. Il “prescelto” adesso è lui. Sullo sfondo però ci sono altri due nomi: il primo, lo abbiamo già scritto, è quello di Christos Alexiou dell’Inter, difensore centrale mancino classe ’05; mentre l’altro profilo rimane ancora ignoto. Per quanto riguarda l’identikit del candidato sappiamo che deve essere un giocatore giovane (dai 20 anni in giù) e alto almeno 187 centimetri. La società di appartenenza deve essere disposta a darlo in prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo dell’Acm è quello di patrimonializzare le giovani promesse come fatto ad esempio con Brignani.

Una volta concluso l’acquisto del difensore, allora si potrebbe pensare anche a puntellare centrocampo e attacco. Ma al momento non c’è alcuna fretta di sondare il terreno perché la mediana biancorossa pullula di giocatori. Con ogni probabilità l’uscita di Salvatore Burrai, accasatosi alla Dolomiti Bellunesi in Serie C, non verrà coperta. Ad oggi sono cinque i giocatori presenti in rosa in quel ruolo, per due maglie da titolare: Trimboli, Majer, Artioli, Paoletti e Wieser. Lo stacanovista di turno è stato Trimboli, che ha disputato tutte le amichevoli tranne quella con il Carpenedolo. Alle sue spalle, per minuti giocati, c’è Paoletti (sceso in campo con Rotaliana, Castiglione, Genoa, Arezzo e Carpenedolo) seguito a stretto contatto da Majer (schierato da Possanzini contro Rotaliana, Genoa, Arezzo e Lumezzane). Infine ci sono Wieser e Artioli, entrambi colpiti da acciacchi durante il ritiro a Mezzana ma comunque con una partita all’attivo. Il primo, ancora non al meglio, ha giocato con il Castiglione, mentre il secondo ha recuperato per la sfida con il Carpenedolo. L’abbondanza di certo non manca e toccherà all’allenatore virgiliano scegliere chi mandare in campo di volta in volta. Non sarà un problema perché dopo l’1-1 maturato con il Lumezzane nell’ultimo test, Possanzini ha espresso il desiderio che «i ragazzi continuino a mettermi in difficoltà».

Infine l’attaccante. Nelle ultime ore è stato accostato all’Acm il nome di Kevin Lasagna, ma così come per Nicholas Bonfanti, la società di viale Te ha prontamente smentito le voci infondate. Con ogni probabilità il Mantova che vedremo da qui ad inizio campionato sarà identico a quello attuale. L’unica eccezione, come detto più volte, riguarda il difensore. Uno arriverà.