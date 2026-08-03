Incendio nella notte a Motteggiana: un’auto distrutta e un furgone danneggiato dalle fiamme. Indagini dei carabinieri

MOTTEGGIANA – Notte di paura e mobilitazione a Motteggiana, dove un improvviso incendio ha parzialmente distrutto i veicoli in sosta e richiesto l’intervento d’urgenza dei soccorsi. Le fiamme sono divampate distruggendo completamente una vettura e minacciando i mezzi adiacenti. Le fiamme hanno aggredito e carbonizzato i seguenti veicoli fermi in strada: una Renault Laguna che è andata totalmente distrutta e un furgone Fiat Ducato, parcheggiato a ridosso dell’auto, che è stato parzialmente avvolto e danneggiato nella parte esposta alle fiamme. Le segnalazioni dei residenti hanno fatto scattare l’allarme immediato. Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente I Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’intera area circostante. A seguire sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Suzzara e i l personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga.

I militari dell’Arma hanno avviato i primi rilievi tecnici sul posto insieme ai tecnici del 115. Al momento le indagini sono in corso a 360 gradi e nessuna pista è esclusa per stabilire con esattezza la natura e l’origine dell’incendio.