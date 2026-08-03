Canoa velocità – Mantova applaude i campioni del remo: poker di medaglie per la flotta della Lega Navale

Mantova Si è chiusa con le gare sui 200 metri, le più spettacolari e veloci del programma, l’edizione 2026 dei Campionati Italiani di canoa sul Lago Inferiore di Mantova. Per tre giorni il Centro Sparafucile è stato il punto di riferimento nazionale della disciplina grazie all’organizzazione della Lega Navale Italiana di Mantova, che ha raccolto i complimenti della Federazione per la perfetta riuscita della manifestazione. I numeri confermano il valore dell’evento: 821 atleti provenienti da 88 società, 3.124 atleti-gara e ben 2.046 equipaggi hanno animato una kermesse di altissimo livello, capace di richiamare in città il meglio della canoa italiana.

L’ultima giornata ha regalato anche la quarta medaglia alla LNI Mantova, protagonista sia nell’organizzazione che in acqua. A conquistarla sono state ancora una volta Marianna Ballarini e Azzurra Peccini, splendide seconde nel K2 Ragazze 200 metri con il crono di 43.85. Un argento che completa un campionato italiano da ricordare per il giovane equipaggio mantovano, già capace di conquistare l’oro nel K2 1000 nella giornata inaugurale. Per Marianna si tratta inoltre della terza medaglia personale, considerando anche il bronzo ottenuto sabato nel K2 500 Junior misto insieme ad Andrea Alberini; mentre Azzurra aveva centrato il terzo posto nel K2 500 Ragazze con Vittoria Buzzi e ieri ha ottenuto pure una brillante quinta piazza nel K1 200 (in 47.28), alle spalle dei mostri sacri della specialità. A pochi passi dal podio si sono fermate Chiara Nasi e Sara Gardinazzi, quarte nel K2 Under 23 in 46.10, distanti appena due secondi e mezzo dalla medaglia di bronzo. Un ottimo risultato, come ha spiegato il tecnico Daniele Rossi. In precedenza Chiara non era riuscita a staccare il pass della finale nel K1 U23. Mentre Sara ha chiuso al nono posto nel K1 Junior (50.29). Finale centrata pure da Andrea Alberini, ottavo nel K1 Junior in 39.24. «C’erano ben 10 batterie – spiega Rossi – ha fatto un miracolo». Decimo posto poi nel K2 Junior con Giulio Nuvoloni. Quest’ultimo non è riuscito a entrare in finale nel K1 Ragazzi. Ottimo il bilancio conclusivo, che conferma la qualità del vivaio della società virgiliana e la crescita costante dei suoi giovani atleti sotto la guida dello staff tecnico guidato appunto da Daniele Rossi. Il quale ha rivolto un ringraziamento particolare al delegato provinciale del Coni Tiziana Pikler per l’assidua presenza in questa “tre giorni” di gare a Sparafucile e il supporto nelle premiazioni.

La canoa mantovana ha festeggiato anche il bronzo conquistato da Sara Bernini della Canottieri Mincio nel K1 200 DIR A femminile, risultato che impreziosisce ulteriormente il bilancio provinciale della manifestazione. Hanno brillato, infine, anche gli atleti senior mantovani in forza alla Kayak Cremona. Sara Vesentini ha chiuso la rassegna con un bottino di tre medaglie complessive, aggiungendo ieri l’argento nel K4 200 e il bronzo nel K2 200, oltre al buon quinto posto nella gara individuale (42.86). Sul secondo gradino del podio è salito anche Alessio Campari, protagonista nel K2 200 Senior insieme a Dylan Paliaga. Mantova si conferma sede ideale per i grandi eventi della canoa italiana, grazie anche al lavoro organizzativo della Lega Navale e dei suoi volontari. Chiusi i Campionati, ora il Centro Sparafucile sarà teatro sino a mercoledì del raduno azzurro in vista degli Olimpic Hopes di Bratislava in settembre, ai quali parteciperà Marianna Ballarini. Sono presenti atleti e tecnici.