Evade dai domiciliari: i carabinieri lo portano in carcere

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno tratto in arresto un 48enne residente a Solferino. Il provvedimento cautelare scaturisce dall’ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, a seguito delle reiterate violazioni alla detenzione domiciliare cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.