L’universo di One Piece approda a LEGOLAND Water Park Gardaland

C’è chi segue le avventure della ciurma di Cappello di Paglia da oltre venticinque anni, chi ha scoperto l’universo di Netflix ONE PIECE grazie alla serie live action e chi non perde un episodio dell’anime.

Con milioni di fan in tutto il mondo, ONE PIECE è oggi uno dei fenomeni della cultura pop più longevi e amati, capace di conquistare generazioni diverse e di trasformarsi in un’esperienza che va ben oltre lo schermo È proprio da questa evoluzione che nasce l’iniziativa di LEGOLAND® Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema LEGO® in Italia e il primo realizzato in Europa, che per alcune giornate di agosto accoglierà Laboon, la leggendaria balena, in formato LEGO®, dell’universo creato da Eiichiro Oda. Un’iniziativa che arricchisce una giornata già ricca di divertimento tra scivoli, aree acquatiche e creatività, trasformando la visita in un’esperienza ancora più coinvolgente per famiglie, appassionati e fan della saga.

Dal 3 al 30 agosto, ogni lunedì e martedì e nelle giornate di sabato 29 e domenica 30, dalle 11.00 alle 19.00, gli ospiti potranno vivere un’esperienza dedicata a ONE PIECE, pensata per coinvolgere appassionati, famiglie e amanti delle costruzioni LEGO® e della saga. Scatta un selfie con Laboon, presentala al LEGO store del parco e preparati a ricevere un’incredibile sorpresa!

Protagonista dell’iniziativa è una scultura LEGO® unica, realizzata con oltre 25.000 mattoncini

Alta oltre due metri e con un peso complessivo di circa 300 chilogrammi, l’opera porta per la prima volta a LEGOLAND® Water Park Gardaland uno dei personaggi più iconici della saga.

Simbolo di pazienza, fedeltà e amicizia, Laboon rappresenta il valore dei legami che resistono al tempo ed è tra i protagonisti più amati dai fan di tutto il mondo.

La scultura è stata progettata e costruita da Riccardo Zangelmi, unico LEGO® Certified Professional in Italia, insieme a un secondo builder. Per completare l’opera sono state necessarie circa 100 ore di lavoro, trasformando migliaia di mattoncini LEGO® in un’installazione scenografica capace di coniugare creatività, tecnica e passione.

Negli ultimi anni i grandi fenomeni dell’intrattenimento hanno trovato una nuova dimensione attraverso esperienze immersive capaci di coinvolgere il pubblico dal vivo. L’arrivo di Laboon a LEGOLAND® Water Park Gardaland si inserisce in questa tendenza, confermando la volontà del Resort di arricchire la giornata con esperienze originali ispirate ai grandi universi della cultura pop. Un’occasione per vivere il mondo LEGO® in modo sempre nuovo e trasformare una giornata al Parco in un’esperienza ancora più coinvolgente e condivisibile.

L’arrivo di Laboon rappresenta anche l’occasione per scoprire LEGOLAND® Water Park Gardaland. Qui creatività e divertimento acquatico si fondono in un’unica esperienza: prima di tuffarsi tra scivoli, gommoni personalizzabili e sei aree tematizzate pensate per tutte le età, gli ospiti possono passeggiare nella Miniland, che riproduce alcuni dei monumenti più iconici d’Italia in versione LEGO®, oppure dare libero sfogo alla fantasia nella LEGO® Creation Island, l’area

dedicata alla costruzione creativa. Un’esperienza pensata per famiglie e gruppi di amici, all’interno di Gardaland Park, dove gioco, immaginazione e avventura si incontrano in un’unica giornata.