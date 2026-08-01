La Storica Festa del Molinello a Casaloldo

CASALOLDO Lunedì 3 agosto si celebra la Storica Festa del Molinello, un appuntamento religioso, culturale e sociale di grande importanza per la piccola comunità di questa borgata e per tutta la comunità di Casaloldo. Il Comitato Molinello ha predisposto questo programma: alle ore 19.45 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Luigi Gonzaga, da poco ristrutturata. A seguire, la processione per le campagne del Molinello, con la rogazione invocata alla statua del Santo portata in corteo, al suono delle note della banda. La festa proseguirà poi sull’aia del Palazzo Aliprandi Gonzaga con la condivisione del risotto e di dolci tipici. Al termine, spettacolo di fuochi pirotecnici. Durante la serata sarà possibile visitare il palazzo Aliprandi Gonzaga con l’accompagnamento gratuito dello storico locale Gian Agazzi. La Festa del Molinello conclude un lungo percorso di appuntamenti culturali ideato dal Comune di Casaloldo in collaborazione con la Parrocchia di Casaloldo e il Comitato Molinello, per celebrare il trecentesimo della canonizzazione di Luigi Gonzaga e onorare l’anno aloisiano.