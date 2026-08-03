Rugby serie A Elite – Il Viadana rinforza la terza linea con Tontini

Viadana Il Rugby Viadana prosegue senza soste la propria campagna di rafforzamento e aggiunge un altro tassello alla rosa che affronterà la nuova stagione. L’ultimo volto nuovo è quello del terza linea Giovanni Tontini, pesarese classe 2002, reduce dall’esperienza con il Colorno nella prima parte della scorsa annata e poi rientrato al Pesaro. Un innesto che rispecchia perfettamente la filosofia del club giallonero, da sempre orientato a valorizzare giovani di prospettiva. A spiegare le ragioni della scelta è il direttore sportivo Ulises Gamboa. «Colpisce per la sua fisicità – sottolinea -. Entra nel nostro “progetto sviluppo”, attraverso il quale individuiamo il potenziale di un giocatore e lavoriamo insieme a lui affinché possa esprimerlo al meglio, crescendo come hanno fatto tanti altri. Vorrei ringraziare anche Tarvisium e Benetton Treviso per l’opportunità di proseguire il lavoro con Colledan per il secondo anno e con Curtolo, che abbiamo appena annunciato». Le parole di Gamboa confermano la soddisfazione per il gruppo costruito in vista del prossimo campionato. Un apprezzamento condiviso anche dal Director of Rugby Sosene Anesi, che nei giorni scorsi aveva evidenziato il lavoro svolto dal responsabile del mercato giallonero. E proprio Gamboa continua a muoversi su più fronti. Nei giorni scorsi era stato notato durante un viaggio oltreconfine, senza però sbilanciarsi sui motivi della trasferta. Ora emerge che le tappe sarebbero state due, Nizza e Perpignan, dove il dirigente avrebbe seguito da vicino alcuni giovani prospetti del rugby francese. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Matteo Pelucchi, classe 2004, terza linea capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto. Si tratta soltanto di una voce di mercato, tutta da verificare, ma una cosa è certa: i contatti di Gamboa con il rugby transalpino sono consolidati e il mercato del Viadana non è ancora terminato. Oggi, intanto, scopriremo i calendari del campionato di Serie A Elite e della Coppa Italia. (ales)