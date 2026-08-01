Lo humor in musica degli Oblivion in dicembre sul palco del Teatro Sociale

MANTOVA Cosa fareste se vi offrissero ottomila euro al giorno per il resto della vostra vita, a patto di non rivelarlo mai a nessuno? È questo il bizzarro e provocatorio punto di partenza di “Win for Life”, il nuovo musical comico firmato dagli Oblivion, che si appresta ad andare in scena a Mantova il 3 dicembre, al Teatro Sociale.
Il quintetto vocale più irriverente d’Italia torna sulle scene con una produzione totalmente inedita, diretta dalla mano esperta di Giorgio Gallione e prodotta da Agidi srl. La vicenda ruota attorno a Mila, una collaboratrice domestica dell’Est Europa che si ritrova improvvisamente sommersa da una ricchezza inimmaginabile.
La fortuna, però, si trasforma presto in una gabbia dorata: la bizzarra clausola del contratto impone il silenzio assoluto, pena la perdita immediata di ogni centesimo. Da questa premessa nasce una girandola di equivoci in cui Mila deve nascondere la verità a un microcosmo familiare e sociale a dir poco grottesco: un marito pigro con il mito delle grandi opere, una figlia devota allo yoga ma con un occhio sempre vigile sul portafoglio, un usuraio legato al narcotraffico, un misterioso uomo mascherato e un trio di disturbatori mariachi armati di guitarrón. In un concentrato di ottanta minuti senza sosta, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli mettono in scena una spietata e divertentissima satira sull’avidità umana. Tra canzoni originali, virtuosismi vocali e un ritmo comico serrato, gli Oblivion trasformano il palcoscenico in uno specchio delle nostre debolezze e delle nevrosi contemporanee legate al denaro. Tra le tappe più attese, oltre al Massimo cittadino mantovano, spiccano i passaggi al Teatro Duse di Bologna a fine febbraio, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e al Teatro Coccia di Novara a marzo, oltre a una fitta serie di repliche nei circuiti regionali del Nord e Centro Italia.
Biglietti su TicketOne.
Lo humor in musica degli Oblivion in dicembre sul palco del Teatro Sociale
MANTOVA Cosa fareste se vi offrissero ottomila euro al giorno per il resto della vostra vita, a patto di non rivelarlo mai a nessuno? È questo il bizzarro e provocatorio punto di partenza di “Win for Life”, il nuovo musical comico firmato dagli Oblivion, che si appresta ad andare in scena a Mantova il 3 dicembre, al Teatro Sociale.