Lo humor in musica degli Oblivion in dicembre sul palco del Teatro Sociale

MANTOVA Cosa fareste se vi offrissero ottomila euro al giorno per il resto della vostra vita, a patto di non rivelarlo mai a nessuno? È questo il bizzarro e provocatorio punto di partenza di “Win for Life”, il nuovo musical comico firmato dagli Oblivion, che si appresta ad andare in scena a Mantova il 3 dicembre, al Teatro Sociale.

Il quintetto vocale più irriverente d’Italia torna sulle scene con una produzione totalmente inedita, diretta dalla mano esperta di Giorgio Gallione e prodotta da Agidi srl. La vicenda ruota attorno a Mila, una collaboratrice domestica dell’Est Europa che si ritrova improvvisamente sommersa da una ricchezza inimmaginabile.

La fortuna, però, si trasforma presto in una gabbia dorata: la bizzarra clausola del contratto impone il silenzio assoluto, pena la perdita immediata di ogni centesimo. Da questa premessa nasce una girandola di equivoci in cui Mila deve nascondere la verità a un microcosmo familiare e sociale a dir poco grottesco: un marito pigro con il mito delle grandi opere, una figlia devota allo yoga ma con un occhio sempre vigile sul portafoglio, un usuraio legato al narcotraffico, un misterioso uomo mascherato e un trio di disturbatori mariachi armati di guitarrón. In un concentrato di ottanta minuti senza sosta, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli mettono in scena una spietata e divertentissima satira sull’avidità umana. Tra canzoni originali, virtuosismi vocali e un ritmo comico serrato, gli Oblivion trasformano il palcoscenico in uno specchio delle nostre debolezze e delle nevrosi contemporanee legate al denaro. Tra le tappe più attese, oltre al Massimo cittadino mantovano, spiccano i passaggi al Teatro Duse di Bologna a fine febbraio, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e al Teatro Coccia di Novara a marzo, oltre a una fitta serie di repliche nei circuiti regionali del Nord e Centro Italia.

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