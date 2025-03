Calcio Serie B – Mantova, Galuppini e Bani alla festa del club Garo Per Sempre

SAN GIORGIO BIGARELLO Grande festa, ieri sera, per uno dei club biancorossi più appassionati: il Garo Per Sempre. Erano in 140, a Corte Costavecchia, a celebrare e sostenere il Mantova nella fase più complicata della stagione. La stessa società di viale Te ha partecipato al ritrovo con ben tre esponenti: il team manager Nicola Marchesi, i calciatori Francesco Galuppini e Cristiano Bani. Presenti anche i vertici del Centro di coordinamento Mantova Club, con in testa il presidente Gianluca Negretti. Suggestiva la foto che ritrae i partecipanti in versione “novelli Virgilio”. Protagonista della serata anche la beneficenza, attraverso una lotteria i cui proventi verranno devoluti alla coop La Quercia.