Calcio Serie C – Il Mantova e la corsa alla B: il Padova non molla, la Triestina sì

MANTOVA Mantova chiama, Padova risponde. Ma è una risposta che rimane lontana, una sorta di eco. Il rotondo successo dei veneti ieri a Novara (0-3), se da un lato certifica che i biancoscudati non mollano la presa nella corsa alla promozione diretta, dall’altro non può spaventare più di tanto il Mantova, che si ritrova con i soliti 7 punti di vantaggio da gestire: un tesoretto certo non incolmabile, ma comunque confortante. Sicuramente, almeno questa volta, il Padova non ha sofferto la pressione del dover vincere a tutti i costi: il dominio sull’inconsistente Novara è stato netto fin dai primi minuti, i gol di Liguori all’11’ e di Delli Carri al 27’ indirizzavano chiaramente la partita, chiusa al 74’ da Bianchi. È un successo comunque pesante, quello della squadra di Torrente, che ha dimostrato di essersi messa alle spalle la scoppola rimediata dal Mantova lo scorso 8 gennaio. Forse è tardi per rimettersi in scia al Mantova, nel senso che il divario rimane consistente. Ma, almeno sulla carta, il duello continua.

Chi si è definitivamente tolta dalla corsa alla promozione diretta è la Triestina. A Fontanafredda, i giuliani non sono andati oltre l’1-1 contro la Pergolettese. A nulla è valso il vantaggio firmato da Lescano al 61’; di Jouhari al 73’ il meritato pari dei cremaschi. Prova incolore dei ragazzi di Tesser, che ora contano ben 11 punti di ritardo dal Mantova. Vero: c’è ancora lo scontro diretto, che si giocherà venerdì 9 febbraio al Martelli, ma al massimo porterebbe la Triestina a -8. Una distanza oggettivamente troppo grande da recuperare, a meno di un suicidio da parte del Mantova. Morale: l’obiettivo della Triestina diventa ora conquistare la migliore posizione in chiave play off.

A proposito di distacchi, vale la pena ricordare che, in caso di arrivo a pari punti, a decidere sarà lo scontro diretto. Dunque, qualora Mantova e Padova chiudessero appaiate al primo posto, in B salirebbe il Mantova in virtù dello scontro diretto a favore (1-1 all’andata e 5-0 al ritorno). Ecco perchè i punti di vantaggio dell’Acm sui veneti sono 7 per la classifica attuale, ma virtualmente 8.

Al traguardo, comunque, mancano ancora 15 partite. Ovvero 45 punti a disposizione. La strada è lunga, ma non lunghissima. E, in ogni caso, tutto è sempre più nelle mani del Mantova, che finora non ha mostrato segnali di cedimento. Il prossimo turno vedrà le due contendenti impegnate in trasferta, entrambe domenica: alle 18.30 comincerà il Mantova in quel di Zanica contro l’Albinoleffe; alle 20.45 sarà la volta del Padova a Verona con la Virtus. Impegni insidiosi per entrambe, ma gli uomini di Possanzini possono godere del vantaggio di giocare prima. Non è poco.