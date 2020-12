Calcio Serie C – Il Mantova riparte dai bomber con la griffe G&G

MANTOVA Gemelli diversi, uniti dall’ossessione per il gol. Il Mantova nel 2021 ripartirà dai suoi bomber: Filippo Guccione e Simone Ganz, G&G. Il primo, 28enne, al secondo anno in biancorosso, indossa già la fascia da capitano. Un merito conquistato con gli ottimi risultati ottenuti nella sua prima stagione in viale Te. Lo scorso anno, patron Setti lo definì come la “sorpresa” dell’anno. Chissà se sarà così anche stavolta. Sull’attaccante di Bergantino c’erano sicuramente molte aspettative. Ripetersi dopo due stagioni superlative (compresa quella con la Pro Sesto in D) non è mai facile. Soprattutto in un campionato differente, come quello di Serie C, contro avversari più esperti. Alla fine Guccione ha fatto il suo, collezionando 7 reti e sacrificandosi quando c’era da difendere con i denti il risultato. L’exploit stagionale a Salò, con una tripletta che sembrava aver lanciato in orbita il Mantova. Ma nelle ultime tre partite si è adeguato anche lui al calo generale della squadra: il rigore sbagliato a Legnago, qualche errore sottoporta, periodi no che possono capitare nel corso di una stagione.

Ai gol di Guccione si sommano anche i 9 segnati da bomber Ganz. Arrivato dall’Ascoli, figlio d’arte classe ’93, come ha dichiarato in una recente intervista, in biancorosso ha ritrovato gli stimoli giusti. Dopo il primo gol messo a segno al Perugia, davanti al padre Maurizio, è stato un attimo coniare anche per lui il celebre motto “el segna semper lù”. Fondamentale la doppietta che ha ribaltato il Ravenna in 4’ al Martelli. Ma pesano, e non poco, i due rigori falliti contro Feralpi e Legnago. Con quei due gol mancati si ritrova così alle spalle di Bortolussi, attaccante del Cesena che guida, a quota 10, la classifica marcatori del girone B. Insieme, comunque, fanno 16 gol in due, meglio di loro, in tutta la serie C, solo la coppia della Ternana, Partipilo-Dos Santos, con 18. Ma il cammino è ancora lungo e G&G restano i punti di riferimento di un reparto che con il mercato dovrebbe accogliere nuovi arrivi. Intanto è giusto che mister Troise coltivi la loro grande intesa, confermata anche dallo stesso capitano biancorosso nell’intervista alla Voce. Visto lo score di entrambi, il Mantova si augura che possa essere un prosieguo di stagione tranquillo e che si possa raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, la salvezza. Anche se con l’innesto di nuovi giocatori, questo Mantova può ambire a qualcosa di più. L’augurio più grande, però, è rivolto sicuramente a tutti i tifosi biancorossi, costretti a vivere da lontano la loro passione, con la speranza che i cancelli del Martelli possano riaprire anche per loro. Sarà quella la vittoria più bella.