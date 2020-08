Ritorno al cinema a Cinecity e all’Ariston

MANTOVA Dopo ormai 6 mesi di chiusura e di stop del settore, il mondo del cinema (che quest’estate ha cominciato a farsi risentire con le arene all’aperto) è finalmente pronto a tornare verso la normalità, con i primi film che cominciano a essere proiettati nel luogo per cui sono stati concepiti, la sala cinematografica, e queste che riaprono le loro sale interne, nel pieno rispetto della situazione sanitaria attuale, garantendo la sicurezza del pubblico tramite il distanziamento fisico tra uno spettatore, o un nucleo di spettatori, e l’altro, oltre al continuo ricambio d’aria tramite i sistemi di filtraggio e condizionamento a norma. Ieri mercoledì 19 agosto, ha finalmente riaperto le sue porte la multisala Cinecity, pronta ad essere seguita, da giovedì 27 agosto, dalla multisala Ariston. Orari ancora ridotti e non tutte le sale aperte, ma finalmente un ritorno verso la normalità.

È così che le famiglie potranno finalmente riportare i propri bimbi a scoprire la magia del cinema con il nuovo cartone Disney Pixar “Onward”; gli amanti dell’horror potranno tornare a saltare sulle poltrone con il film ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm, in una rivisitazione dark, Gretel e Hansel; si potrà tornare a vedere nel weekend la speciale edizione 10° Anniversario del film di Christopher Nolan Inception, prima dell’uscita del suo ultimo attesissimo film, Tenet, che arriverà a Cinecity mercoledì 26. Ricominciano anche gli eventi, tra cui un ciclo di 6 documentari, intitolato “Al cinema con RS Productions”, che celebrano la grande cultura e le passioni del nostro territorio. L’Ariston riaprirà con Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti vincitore al Festival di Berlino dell’Orso d’Argento per il miglior attore Elio Germano sulla vita del pittore Antonio Ligabue, e con Marie Curie, il biopic sulla scienziata polacca che ha scoperto la radioattività, vincendo ben due volte il premio Nobel, in un film che celebra il potere della scienza e la forza di una grandissima donna, raccontando gli anni più turbolenti della sua vita.

Prenotazioni su www.cineview.it.