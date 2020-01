Sabbioneta, Manina Consiglio illustrerà la sua esperienza umanitaria in Madagascar

SABBIONETA – Sabato alle 16.30, nel Teatro all’Antica, si terrà la conferenza di Manina Consiglio, che illustrerà la sua esperienza umanitaria in Madagascar. Il pubblico potrà conoscere la sua magica isola, coi suoi meravigliosi bambini. A Nosy Be (un’isola del Madagascar) vive questa donna italiana, insegnante di filosofia in pensione. Vi arrivò nel 1997 per trascorrervi una vacanza e, affascinata dal posto, decise di trasferirsi lì stabilmente. Venne così a conoscenza di innumerevoli problematiche locali e delle pessime condizioni dei bambini malgasci, sia dal punto di vista sanitario che dell’istruzione. Manina iniziò a pagare la retta scolastica ad alcuni bambini che non potevano permettersela, ma le richieste si moltiplicarono. Decise così di far costruire alcune scuole, stipendiando i maestri a spese proprie. In seguito è riuscita a coinvolgere lo stato Malgascio, che le ha fatte diventare scuole statali. Inoltre si è preoccupata del sistema sanitario, carcerario e dell’alfabetizzazione per adulti. L’iniziativa di sabato è stata organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Sabbioneta. Saranno presenti il sindaco Marco Pasquali e il presidente del sodalizio di volontariato locale Massimo Gualerzi. Coordinerà la conferenza Roberto Marchini. L’ingresso è libero. (Ugo Boni)