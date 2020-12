Le aziende mantovane si affidano a NetStrategy per curare il proprio “cuore digital”

Innovazione, esperienza e strategia: così la Web Agency di Cerea porta le imprese al successo

MANTOVA/CEREA Nel giro di pochi giorni, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo scorsi, il mondo è cambiato e con esso anche le abitudini e l’approccio delle persone e delle aziende al proprio lavoro e al modo di fare acquisti per sé, per la propria famiglia piuttosto che per la propria azienda. Di conseguenza per molte aziende ed attività commerciali è cambiato il modo di vendere i propri prodotti. Quelle che per decenni erano sembrate abitudini e strategie consolidate e sicure, nel giro di poco tempo sono cambiate in modo radicale. È cambiato non solo il modo con cui le persone si approcciano alle altre (anche solamente il fatto di indossare mascherine fino a poco meno di un anno fa era un’idea che nessuno avrebbe mai nemmeno preso in considerazione), ma pure il modo di vendere e acquistare – che si tratti della spesa per la propria famiglia piuttosto che la vendita dei prodotti della propria società.

Il nuovo modo di affrontare i temi legati al commercio, volente o nolente passa oggi per internet e il mondo digitale. Proprio in questo settore lavora l’azienda NetStrategy, che ha sede a Cerea (Vr) e dà lavoro a 13 dipendenti: l’azienda veronese si occupa del ramo digitale delle aziende (e già diverse società mantovane si sono affidate a Netstrategy per curare il proprio “cuore digital”).

La Web Agency si pone come reparto marketing esterno che lavora a stretto contatto con l’azienda per consentirle di cogliere le opportunità derivanti da un investimento proattivo sul marketing digitale. E per raggiungere questo traguardo offre una vastità di servizi. Alcuni esempi? L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO); la creazione, l’analisi e l’ottimizzazione degli annunci sponsorizzati (SEM); la gestione dei canali social aziendali; lo sviluppo di web a livello grafico, contenutistico e di programmazione; la digitalizzazione delle fiere e dei processi aziendali e, addirittura, il miglioramento della digital reputation di aziende e privati.

Uno degli ingredienti che concorrono a creare una ricetta di successo è sicuramente la specializzazione: ogni elemento del team (in crescita anno dopo anno) svolge incarichi per i quali eccelle e per i quali nutre una passione smodata.

NetStrategy può vantare ad oggi un bagaglio d’esperienze pesante sulle sue spalle, collaborando quotidianamente con diverse tipologie e modelli di business, che presentano molteplici necessità e obiettivi, ma che sono accomunati da un pensiero comune: la consapevolezza che per raggiungere una crescita aziendale sostenibile anche nel lungo periodo i mezzi tradizionali non sono più sufficienti e vanno affiancati al marketing online.

«L’attuale situazione sanitaria – afferma il titolare e amministratore di Netstrategy Stefano Robbi – ha di molto accelerato alcuni cambiamenti che già da qualche tempo erano in atto. Se prima della pandemia quasi nessuno aveva mai fatto la spesa di casa online, durante il lockdown si è registrato un forte incremento in tal senso. Una volta che questo periodo di emergenza sanitaria si sarà concluso, non si tornerà né alla situazione pre-pandemia né si rimarrà nella situazione registrata durante il lockdown: sicuramente però ci si assesterà ad un livello intermedio con una tendenza ad un nuovo incremento del digitale, anche facilitato dal fatto che ormai da tempo internet e connessioni veloci fanno parte della quotidianità di chiunque. Proprio per questo motivo per le aziende è oggi più che mai necessario dedicare l’opportuna attenzione al proprio settore digital e marketing al fine di non rimanere tagliate fuori dal mercato».

www.netstrategy.it