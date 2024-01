Calcio Serie C – Incontenibile Mantova, la gioia dei protagonisti. Redolfi: “Gran segnale”. Galuppini: “Non abbiamo limiti”

Mantova Due grandi protagonisti della serata di ieri: Alex Redolfi e Francesco Galuppini. «Abbiamo mandato un bel segnale – dice il primo – ma il difficile viene adesso. Dobbiamo continuare su questa strada. Sono contento per chi lavora ogni giorno e c’era con noi l’anno scorso, e per tutti quelli che stanno dietro. Sono felice per il gol e spero che non sia l’ultimo». La parola a Galuppini: «Non ci sono step da fare qui – dice – . Ad oggi, il Mantova non ha limiti, ma questa vittoria è un segnale forte a tutti, soprattutto a noi stessi in primis. E’ stato qualcosa di inspiegabile . Ci siamo guardati negli spogliatoi, increduli di quanto fatto in campo. Diciamo che abbiamo compiuto un gesto ai limiti dell’impossibile. E’ stata una partita incredibile. Lavoriamo tutti i giorni con i nostri concetti, cercando sempre di limare i dettagli e creare nuove soluzioni. In gara abbiamo provato qualcosa di diverso e mister, società e tifosi ci danno sempre una spinta in più. Dobbiamo dire grazie ai 1.100 mantovani che ci hanno seguito e sostenuto dal primo all’ultimo minuto».