Approvato schema accordo quadro tra Regione e Provincia per sostituzione impianti termici a biomassa

MANTOVA La Giunta regionale della Lombardia ha

approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima,

Raffaele Cattaneo, lo schema di accordo finalizzato ad

incentivare la sostituzione degli impianti a biomassa che non

dispongono del certificato ambientale, con impianti certificati

con almeno 4 stelle. La manovra ha l’obiettivo di ridurre le

emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di biomasse

legnose.

CATTANEO: PROSEGUE IMPEGNO REGIONE PER QUALITA’ ARIA – “Prosegue

– afferma l’assessore Cattaneo – l’impegno di Regione Lombardia

volto a migliorare la qualita’ dell’aria. Iniziamo da Mantova: i

cittadini potranno aderire a un bando per la sostituzione degli

impianti termici alimentati a biomassa con impianti di nuova

generazione (con potenza termica inferiore o uguale a 35 kW),

con una classe emissiva uguale o superiore alle 4 stelle; e

l’incentivo potra’ aggiungersi a quello nazionale previsto dal

Conto termico”.

“Come in piu’ occasioni abbiamo spiegato – prosegue Cattaneo –

l’utilizzo di generatori a biomassa di vecchia concezione ha

ricadute negative per la qualita’ dell’aria. Infatti, secondo i

dati INEMAR 2017 il PM10 prodotto dagli impianti di

riscaldamento deriva per il 53,9% dalle stufe e cucine

tradizionali e per il 38,7% dai camini, aperti o con inserti. A

questo si aggiunge il rischio di incendio della canna fumaria,

dovuto alla cattiva combustione e alla scarsa manutenzione”.

“Questo bando – conclude l’assessore – potra’ anche rappresentare

un test per una eventuale successiva estensione a tutta la

regione del medesimo incentivo, nel caso in cui i cittadini

dimostreranno di apprezzare questa iniziativa, che va nella

direzione di favorire comportamenti virtuosi liberamente

scelti”.

INVESTIMENTO ECONOMICO – Lo stanziamento complessivo della

misura di incentivazione sara’ di 258.886,01, di cui 72.448,46

euro in capo a Regione Lombardia e 186.437,55 euro in capo alla

Provincia di Mantova. Questa manovra integra l’Accordo Quadro di

Sviluppo Territoriale stipulato nel 2004 con la Provincia di

Mantova FO.R.AGRI – Fonti rinnovabili in agricoltura. Le

previsioni di spesa iniziali sono state piu’ volte modificate per

la necessita’ di far fronte alle difficolta’ emerse in sede

operativa. Si e’ ritenuto opportuno utilizzare l’economia

complessiva di 258.886 euro per la realizzazione, da parte della

Provincia di Mantova di questo bando.