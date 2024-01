Rugby Serie A Elite – Ciardullo, Jannelli e Locatelli: tre Leoni del Viadana per l’Italia U23

Viadana Sono tre i leoni del Rugby Viadana convocati dal tecnico della Nazionale U23 German Fernandez, ex coach dei gialloneri, per i due incontri in programma a Dublino il 14 e il 19 gennaio contro la rappresentativa delle Accademie Irlandesi. Prima storica chiamata per l’ala italo-argentina Fabrizio Ciardullo, mentre è un ritorno in azzurro quello del centro Tommaso Jannelli che, dopo aver vestito le maglie della Nazionale Seven U18 e Seven maggiore aggiungerà alla collezione anche quella dell’U23. Continua il suo percorso con la selezione il terza linea Samuele Locatelli, che già aveva disputato il vittorioso match contro la squadra irlandese lo scorso 15 dicembre.

«Desidero, a nome di tutto il Direttivo del RV1970 – dice il presidente Giulio Arletti – complimentarmi con Fabrizio, Tommaso e Samuele per la convocazione nella Nazionale U23. Come Società siamo tutti orgogliosi di voi; in pochi, forse nessuno negli ultimi anni, dalla massima serie ha avuto questo privilegio. Vi chiedo di non dimenticare che a sostenervi ci saremo tutti, i vostri compagni, lo staff, i volontari e tutti i viadanesi. Che vi guarderanno con felicità come se quelle partite le giocassero anche loro. Mettetecela tutta e fatevi onore».