Calcio serie C – Mantova alla prova del nove nell’amichevole con il Vicenza

Mantova La chiamano amichevole, ma il Vicenza-Mantova che andrà in scena oggi alle 17 allo stadio “Menti” è un vero anticipo di campionato. Una prova del nove, verrebbe da dire. Anche se poi il Mantova ha delle ambizioni differenti rispetto al Lane Rossi, pronto a risalire subito in Serie B. E’ comunque un test attendibile per verificare la tenuta fisica di Guccione e compagni, giunti alla quinta amichevole estiva. L’asticella resta sempre alta, un motivo in più per mettersi in evidenza e provare a “confondere” le idee a mister Corrent, che proprio in questo periodo sta pensando a come strutturare il suo Mantova in vista del campionato. Non sono state settimane semplici in casa biancorossa, perché diversi infortuni hanno tenuto lontano dal campo diverse pedine importanti e alcuni giocatori potrebbero non essere al meglio. Tra questi c’è De Francesco, il regista della squadra, e quindi Corrent deve studiare nuove mosse, anche se l’impronta del 4-3-3 non verrà cancellata.

Mantova che proverà a giocare come ha fatto con il SudTirol. E come una settimana fa, il tecnico scaligero potrebbe proporre Procaccio davanti come esterno sinistro. Detto ciò, non è da escludere il ballottaggio con Paudice, che ha recuperato dagli acciacchi fisici. Sia per l’uno che per l’altro ci sarà sicuramente spazio nel corso del match. Poi sarà Corrent a fare le sue valutazioni. Anche perchè in quella posizione il mercato dovrebbe regalare al tecnico un giocatore nuovo. Con l’assenza di De Francesco, ci sarà qualche cambio in mezzo al campo dove c’è un Pierobon in rampa di lancio. Sempre sulla linea mediana potrebbe partire dall’inizio Messori, affiancato da Gerbaudo. Quello di oggi sarà un buon test anche per le bocche da fuoco virgiliane, Monachello e Guccione, pronti a prendere le misure con difensori d’esperienza come Padella e Bellich. Partita sicuramente non semplice anche per i difensori. Corrent potrebbe fare affidamento sulla coppia di centrali Iotti-Panizzi, qualora non dovesse giocare Matteucci, rientrato ieri dal lieve stop rimediato mercoledì in allenamento. A destra il ballottaggio potrebbe essere tra Pedrini e Pinton, che in settimana si sono allenati al massimo. Il primo potrebbe essere in vantaggio, visto il piccolo acciacco di Pinton rimediato durante la seduta di giovedì.

Sarà una partita vera, in uno stadio vero, anche se non c’è da aspettarsi il pubblico delle grandi occasioni. Nonostante il periodo vacanziero, non mancherà la presenza dei sostenitori biancorossi, che raggiungeranno Vicenza per ammirare, si spera, i progressi della squadra virgiliana.

Tommaso Bellini