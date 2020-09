Calcio dilettanti – Il Castiglione vince il derby amichevole con un gol di Maccabiti

CASTIGLIONE Prima vittoria della stagione per il Castiglione che in amichevole, e davanti al pubblico amico, supera di misura una coriacea Castellana grazie alla rete di Luca Maccabiti nel finale. Nella prima frazione, i rossoblù potrebbero sbloccare il risultato al 23’, quando Salomoni conquista un penalty, ma Gollini si supera e para il tiro dal dischetto di Big Mac. Al 30’ risponde la Castellana con Salardi: Piccinardi è attento e respinge di piede. Al 33’ Fantoni su punizione chiama in causa Gollini. Al 38’ Cortesi cerca Piras, palla alta di pochissimo. Al 39’ ci prova di testa anche Viola: palla out. Al 43’ sortita in area di Canziani, Gollini esce e respinge. Nella ripresa, al 53’, ci prova Gyamnfi, ma Piccinardi ci mette i guantoni. Al 56’ bella punizione di Salomoni con palla fuori di pochissimo. Al 73’ Fantoni batte veloce una punizione per Maccabiti, Lancini si oppone. All’81’ lo stesso Salomoni manda in profondità Hassan: assist al bacio e rete di Maccabiti a decidere la sfida. Salomoni, allo scadere, ha la palla del 2-0, ma la spreca. Vince di misura, dunque, il Castiglione che torna in campo già stamattina (ore 10), ancora al Lusetti, contro il Casalromano.

CASTIGLIONE-CASTELLANA 1-0

RETE 36’st Maccabiti.

CASTIGLIONE Piccinardi, Narcelli (20’st Daeder), Mambrin, Mangili (16’ Russo), Guagnetti, Canziani, Chiarini, Fantoni, Hassan, Maccabiti, Salomoni. A disp.: R. Cavicchioli, Cigala,

Ghirardi, Lalaj, Bignotti, Boufarouji, Conigliaro, Bettari, G. Cavicchioli. All.: Manini.

CASTELLANA Gollini (1’st Lancini), Nodari, Bonometti (37’st Gabrieli), Orlandini, Pezzi (1’st Bravo), Napolano, Cortesi (35’st Geroldi), Gyamfi (40’st Grossi), Piras (28’st Thaiba), Salardi, Viola (20’st Hajjy). All.: Cobelli.