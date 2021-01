Litiga con i vicini e poi prende a testate i Carabinieri: arrestato 32enne

CASTIGLIONE E’ la tarda serata di ieri 13 gennaio quando i Carabinieri della Stazione di Guidizzolo, a seguito di una chiamata di soccorso, intervengono in un’abitazione nella periferia di Castiglione delle Stiviere dove un uomo, in evidente stato di agitazione, stava litigando con i vicini di casa.

E’ immediato l’intervento dei Carabinieri che, dopo aver bussato alla porta dell’uomo, vengono aggrediti verbalmente e fisicamente prima di riuscire ad immobilizzarlo. Nello specifico, un militare è stato colpito con pugni alla testa e con una testata alla fronte, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni s.c..

Dalla ricostruzione fatta dai Carabinieri, si è appurato che la lite, tra l’uomo ed i vicini di casa, era scaturita per futili motivi.

L’aggressore, identificato in B.V.D. 32enne originario della Romania e domiciliato a Castiglione delle Stiviere, è stato così tratto in arresto per resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate e, per tali reati, dovrà rispondere al Giudice del Tribunale di Mantova nella mattinata odierna e sarà giudicato con il rito direttissimo.