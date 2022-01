Calcio serie C – Mantova, fare mercato per fermare l’emergenza in attacco

MANTOVA «Un punto che ci dà forza». Così l’ha definito Galderisi, il pari conquistato dal suo Mantova nel primo match del 2022 contro l’Albinoleffe. E di forza e fiducia, questa squadra ne ha davvero tanto bisogno. Soprattutto in questo periodo davvero complicato. Prima l’ondata Covid che ha impedito a Guccione e compagni di lavorare in gruppo e preparare serenamente le sfide di campionato. Ora gli infortuni e le squalifiche rischiano di mettere in crisi il reparto offensivo anche per la sfida delicata di sabato pomeriggio a Piacenza. Partiamo dall’assenza certa: quella di Guccione. Il capitano biancorosso era in diffida e con il giallo rimediato nella sfida contro gli orobici, sarà fermato dal Giudice Sportivo per una giornata. E poi c’è la questione infortuni. Paudice, che domenica doveva sostituire De Cenco ha provato a recuperare fino all’ultimo, ma durante il riscaldamento si è fermato. Il giocatore campano ha seguito la partita dalla tribuna e non dalla panchina. Ora si tratta di capire se l’infortunio muscolare lo costringerà ad uno stop prolungato o se già questa settimana può rientrare. C’è grande attesa anche per capire quali sono le condizioni di De Cenco. Il brasiliano, rientrato dal Sudamerica dopo la vacanza di Natale sembrava aver smaltito i problemi alla schiena, ma invece si è dovuto fermare nuovamente. Ora ha ripreso anche a correre. In settimana la punta centrale dovrebbe tornare a lavorare insieme ai compagni, per la gioia di Galderisi che non vede l’ora di sfruttare appieno le caratteristiche fisiche dell’ex Feralpi. Passi in avanti anche per Pedrini. L’esterno di centrocampo, infortunatosi alla spalla alla vigilia del match d’andata contro il Renate, a breve dovrebbe tornare a disposizione. Una nuova freccia nel 4-2-3-1 di Galderisi. Ora si tratta di capire quindi se Paudice e De Cenco effettivamente potranno accelerare i tempi per rientrare già a Piacenza. Magari essere a disposizione partendo dalla panchina. Nel frattempo, in questi giorni Galderisi dovrà inventarsi qualcosa di nuovo sfruttando sicuramente Zappa, che a questo punto potrebbe essere definitivamente tolto dalla lista dei possibili partenti a meno di eventuali sviluppi nelle ultime ore di mercato. Ecco a tal proposito è auspicabile che sabato il Mantova possa avere un nuovo attaccante, come promesso dal presidente domenica. Il mister e i tifosi apprezzerebbero sicuramente. E se non dovesse bastare, in caso di estrema necessità, magari nei finali, c’è sempre la “mossa giraffa” con un centrale difensivo in avanti per mettere scompiglio.

Tommaso Bellini