Nuova maxi sede per la Pro loco di Viadana

VIADANA – È stato firmato il contratto di concessione d’uso gratuito della nuova sede della Pro loco negli spazi del MuVi, ex ludoteca: 184 metri quadri su due piani destinati ad uso gratuito con delibera di giunta del 17 settembre, seguita dall’assessore Ilaria Zucchini e dal consigliere delegato Massimo Piccinini. Già mercoledì scorso è stata approvata la delibera di convenzione che prevede la possibilità da parte della Pro loco di ospitare altre associazioni. L’intenzione di Pro loco, Comune e azienda speciale consortile è rendere fruibili gli spazi in centro anche ad una serie di attività per il territorio divenendo a tutti gli effetti un centro polifunzionale. «Lo spirito d’iniziativa della Pro loco – afferma il sindaco Nicola Cavatorta -, nonostante il periodo, non è mai venuto meno. siamo soddisfatti dei progetti e dei programmi che la Pro loco vuole portare avanti, così come il fatto di rivitalizzare spazi in centro è cosa molto gradita». Afferma dal canto suo il presidente dell’associazione Matteo Rosastri: «Ringrazio tutti i ragazzi che si sono affacciati al mondo della Pro loco e che ogni giorno si impegnano per il benessere culturale e sociale della comunità viadanese. Un ringraziamento anche allìAzienda speciale consortile Oglio Po che ci permette di offrire un servizio fondamentale in più all’interno della nostra nuova sede e a tutte quelle associazioni con cui collaboriamo costantemente».