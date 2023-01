Calcio Serie C – Mantova, grana bomber: si teme il dietrofront di Bocalon. E la Recanatese punta forte su Paudice

Mantova Sono ore frenetiche in casa Mantova. La società di viale Te è al lavoro per cercare di sbloccare il mercato. Situazione complicata perchè la brutta sconfitta di domenica a Novara ha messo i dirigenti di fronte ad una serie di problemi che potrebbero costringere la società a rivedere i piani per questa campagna di rafforzamento. Il fatto che il diesse Battisti nel post gara abbia sottolineato il fatto che quella del Mantova è la peggior difesa, lascia presagire che qualcosa verrà fatto per cercare di arginare le lacune tecniche che la squadra virgiliana si porta dietro da inizio stagione. Già nella giornata di ieri è stato fatta un’analisi a 360° su quello che si potrà fare per cercare di correggere gli errori commessi in estate, dove probabilmente erano state fatte valutazioni inesatte su qualche giocatore. E poi ci si muoverà sicuramente sul fronte offensivo. Qualcosa ci si aspettava già la scorsa settimana, ma la società di viale Te non è riuscita a chiudere con l’attaccante del Trento, Bocalon, che è stato impiegato nella gara di domenica da mister Tedino, e ha segnato anche un gol. Pare inoltre che l’attaccante veneziano abbia chiarito la propria posizione e le divergenze con l’allenatore, che sembravano allontanarlo da Trento, siano rientrate. Da viale Te la scorsa settimana filtrava molto ottimismo, ma nelle ultime ore è possibile che qualcosa sia cambiato: si vedrà nelle prossime ore. Bocalon resta comunque la prima scelta di Battisti, che continuerà ad insistere. Qualora non ci fossero possibilità, allora verranno prese in esame altre piste. Su tutte quella di Tumminello, in uscita dal Crotone e già obiettivo nel mercato estivo. Così come resta in piedi l’ipotesi Cori, attaccante messo fuori rosa dall’Albinoleffe per motivi disciplinari. Per lui 4 gol in stagione, ma ora anche il Renate è pronto a farci un pensierino per sostituire Maistrello. Da Pescara fanno capire che Lescano difficilmente arriverà a Mantova: vuole una squadra da playoff. Altre soluzioni saranno prese in esame in questi giorni. Intanto segnaliamo il forte apprezzamento della Recanatese per Paudice. Fonti marchigiane confermano l’interesse del club che milita nel girone B di Lega Pro. Immaginare oggi una partenza di Paudice è abbastanza complicato. Fino ad oggi non ha trovato lo spazio che pensava di ottenere, è vero, ma Corrent l’ha sempre considerato un giocatore su cui puntare. E lo ha fatto spesso a gara in corso. Si vedrà nelle prossime settimane se ci saranno altri sviluppi su questo fronte. Così come potrebbero esserci altri giocatori in procinto di partire. Nei giorni scorsi si era parlato in tal senso di Rodriguez e del difensore Panizzi.