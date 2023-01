Migranti, Tajani “Passi avanti verso un’azione europea”

ROMA (ITALPRESS) – “La questione migratoria deve essere affrontata su più fronti. E’ ovvio che, come ha detto anche Papa Francesco, serve un’azione a livello europeo. Questa è la soluzione principale, perchè c’è il corridoio mediterraneo ma c’è anche quello balcanico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Radio anch’io” su Radio1.“L’incontro tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni – ha spiegato – è stato molto positivo perchè la presidente della Commissione europea ha compiuto passi in avanti nella direzione di un’azione europea”. Per Tajani “bisogna non soltanto pensare all’accoglienza e alla difesa delle frontiere dall’immigrazione illegale. Il governo sta lavorando intensamente per affrontare la questione anche a monte. Stamane parlerò con il ministro degli esteri della Tunisia”.“Stiamo lavorando intensamente con il governo – ha poi aggiunto – per cercare di trovare una soluzione anche in Libia, che è un punto estremamente importante e delicato”.

