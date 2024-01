Calcio Serie C – Mantova, il festival dei testacoda nella corsa alla B

MANTOVA È l’ora dei testacoda, che in gergo calcistico sono le sfide tra una squadra di alta classifica e una di bassa. Nelle prossime tre giornate, il calendario non riserva scontri diretti fra le tre pretendenti alla Serie B: Mantova e Padova si sono già affrontate sia all’andata che al ritorno; Mantova-Triestina andrà in scena venerdì 9 febbraio, mentre per Padova-Triestina c’è da attendere addirittura l’ultima giornata, quando magari i verdetti saranno già stati emessi.

Dunque, viene utile dare un’occhiata al cammino delle tre rivali da qui al prossimo scontro diretto (Mantova-Triestina). Tre giornate in cui la costante saranno appunto i “testacoda”. Sulla carta facili facili da governare, in realtà insidiosi come una scivolata sul ghiaccio. Del resto, che anche l’avversario apparentemente più morbido rappresenti un ostacolo l’hanno dimostrato nell’ultimo turno tutte e tre le pretendenti alla B: il Mantova è stato frenato dall’Arzignano, il Padova dal Legnago, la Triestina ha addirittura perso con l’Albinoleffe. Certo non erano propriamente dei testacoda, ma è fuor di dubbio che le big abbiano tutte perso un’opportunità, chi per allungare (il Mantova) e chi per ridurre il distacco dalla vetta (Padova e Triestina). Vediamo però cosa riserva il calendario nelle prossime tre giornate.

Qui Mantova Di testacoda i biancorossi ne affronteranno uno. È il match esterno con la Pro Sesto, in programma proprio domenica; dopodichè Burrai e compagni sono attesi dalla Giana Erminio in casa e dall’Albinoleffe in trasferta, squadre di metà classifica avvezze a ribaltare i pronostici. In definitiva: tre avversari più che abbordabili, ma antenne diritte.

Qui Padova L’occasione più ghiotta ce l’hanno proprio i veneti, che nei prossimi due turni sono attesi da due squadre relegate nei bassifondi e in evidente crisi: l’Alessandria in casa e il Novara fuori. Va da sè che il Padova non può mancare l’appuntamento con la vittoria, in entrambe le partite. L’elemento di difficoltà viene dall’ultima gara del trittico, ancora in trasferta (seconda di fila) a Verona con la Virtus.

Qui Triestina I giuliani hanno il calendario più estremo e di difficile lettura. Il trittico si aprirà domenica con la trasferta di Vercelli: i piemontesi, pur attardatissimi dalla vetta, sono comunque quinti in classifica, quanto basta per classificare la partita come big match. La “fatica” verrà poi ricompensata dai due impegni successivi, due testacoda appunto, e perdipiù entrambi in casa (si fa per dire: la Triestina continua a giocare le gare interne a Fontanafredda): il primo con la Pergolettese, il secondo con la Pro Patria. Forse le ultime due opportunità per provare a rientrare in corsa per la B, in attesa dello scontro diretto al Martelli del 9 febbraio.

Queste dunque le tabelle di marcia. Esse, tuttavia, non cambiano la morale: il Mantova resta padrone assoluto del proprio destino, indipendentemente da calendario e avversari. I 7 punti di vantaggio sul Padova e i 9 sulla Triestina costituiscono un tesoretto rassicurante, che solo un atteggiamento non consono dei ragazzi di Possanzini potrebbe sperperare. E allora “tasi e tira”, come ha detto il dt Botturi prendendo a prestito un motto degli alpini. Il segreto per tagliare il traguardo prima degli altri è tutto qui.