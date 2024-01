Calcio Promozione – Paolozzi: “San Lazzaro, avanti così per la salvezza”

MANTOVA Impatto devastante per l’attaccante Giuseppe Paolozzi al San Lazzaro. Arrivato nel mercato invernale, si è subito rilevato fondamentale, grazie al suo gol-vittoria contro il Rezzato. Con questo successo la banda di mister Michele Jacopetti ha sopravanzato proprio i bresciani, all’ottavo posto. «Come ci aspettavamo, è stata una gara tirata da entrambe le parti – afferma – . Nella prima mezz’ora abbiamo faticato, poi dall’ultimo quarto d’ora fino alla fine, abbiamo cercato di controllare. Dopo il mio gol, infatti, ci siamo schiacciati un po’ troppo, abbassando la linea di difesa, ma per fortuna siamo riusciti a portarci a casa tre punti d’oro». L’avventura biancazzurra non poteva cominciare meglio: «Mister Jacopetti mi conosce da tempo – dice -. Mi allenava ai tempi della Juniores a Gonzaga e se sono qui lo devo a lui, perché mi ha voluto fortemente. Appena arrivato, rispetto alle mie vecchie esperienze, ho trovato una squadra solida e veri amici. Conoscevo di vista alcuni giocatori, in più so come allena il mister: c’è grande stima tra noi, lui riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Penso che con questa voglia e determinazione potremo fare molto bene perché i mezzi per fare strada li abbiamo».

«L’obiettivo primario rimane la salvezza – ha continuato -. Adesso ci spetta la gara con il Vobarno, squadra tra le più attrezzate del campionato. Se vorremo prevalere, dovremo sacrificarci tutti, compresi i subentranti». Parlando del futuro… «Spero di continuare a fare bene e di migliorarmi ogni giorno. Vorrei restare a questi livelli anche in futuro, magari tra la Promozione e l’Eccellenza, devo dimostrare quanto valgo col San Lazzaro. Le esperienze passate hanno contribuito a forgiare il mio carattere, ora voglio dare tutto per l’obiettivo della squadra, esaltando le mie potenzialità».