Un positivo alle Raccorderie Metalliche, a rischio le ferie

CAMPITELLO (Marcaria) – A causa di un singolo caso di positività al Covid sin qui accertato, potrebbero ora tutti rischiare di vedere andare in fumo le proprie ferie estive proprio alla vigilia della partenza. È lo scenario possibile per i dipendenti dell’azienda con sede a Campitello di Marcaria “Raccorderie Metalliche”. Una possibilità da scongiurare ma purtroppo verificabile, alla luce degli accertamenti a tappeto ora in corso in azienda da parte di Ats Val Padana. Una situazione al momento non preoccupante ma da monitorare attentamente secondo i protocolli di allerta di Regione Lombardia. Per ora fanno sapere da Ats si è verificato un solo caso di contagio all’interno della fabbrica.

Ancora non si può quindi parlare di focolaio, come invece nel caso dell’azienda agricola di Rodigo, ma l’attenzione resta in ogni caso alta. Ora verranno effettuati tamponi nasofaringei per tutti i lavoratori e poi si vedranno gli esiti. Certo è che di fronte ad una positività accertata dai test verrebbero cancellate immediatamente le ferie in capo ai soggetti contagiati che verrebbero subito messi in isolamento domiciliare. Anche in questo casi verranno comunque effettuati ripetuti sopralluoghi e sanificati gli ambienti aziendali.