Calcio Serie C – Mantova, nubi sulla prevendita per Trento: biglietti ancora bloccati

Mantova Il popolo biancorosso scoppia di passione e vorrebbe invadere Trento, dove sabato (ore 14) il Mantova proverà a compiere un altro passo decisivo verso la Serie B. Ma l’organizzazione della trasferta è ancora una nebulosa. Il Centro di coordinamento Mantova Club ha raccolto adesioni per ben tre pullman. Anche gli ultras si stanno muovendo per pianificare la trasferta. Il problema è che mancano i biglietti. E mancano pure le certezze su quando verranno messi in vendita e su quanti effettivamente saranno a disposizione dei tifosi mantovani. Ieri si è svolta la riunione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) di Trento, alla quale ha partecipato anche il Mantova da remoto. Ma non sono state prese decisioni ufficiali.

L’orientamento resta quello di limitare a 500 (questa la capienza del settore ospiti) i tagliandi a disposizione dei tifosi biancorossi. Non sembra esserci la volontà di riservare ai mantovani altri settori dello stadio Briamasco. Anzi, la vendita dei biglietti di tribuna sarà interdetta ai residenti di Mantova e provincia. Al momento non risulta nemmeno l’intenzione di introdurre la Fidelity Card, come avvenne due settimane fa a Crema.

I tagliandi saranno in vendita su Vivaticket, forse da oggi o più probabilmente domani. Proprio domani, infatti, è infatti in programma un’altra riunione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dalla quale sono attese risposte definitive. Il fatto è che i rapporti tra le due tifoserie non sono idilliaci. Lo scorso anno (gennaio 2023) la trasferta fu vietata ai supporter mantovani per ragioni di sicurezza, a causa di un regolamento di conti tra le due fazioni organizzato qualche giorno prima, che aveva messo in allarme la Questura di Trento. Non si arriverà a tanto quest’anno, o almeno non sembra questa l’intenzione. Però la richiesta di biglietti sarà sicuramente più alta della disponibilità. Chi vorrà esserci dovrà dare prova di grande prontezza davanti al pc, in quella che sarà una spietata “corsa al ticket”.