Calcio Serie C – Mantova, la gioia di Bragantini: “Felice del mio gol da numero 9”

MANTOVA Un Mantova da capogiro torna a vincere, anche nel segno dei giovani. Uno di questi è Davide Bragantini: «E’ stata una partita a tratti complicata – afferma l’attaccante, autore del primo dei quattro gol – . Ho cercato di dare il mio contributo nella miglior maniera possibile. C’erano tanti spazi e grazie anche alla mia velocità, sono riuscito a sfruttarli al meglio». «La mia rete? E’ stata da vero numero nove. Al Mantova mancavano gol così, per questo sono molto felice di aver segnato in modo diverso dal solito». Gli fa eco l’altro grande protagonista della serata, Giacomo Fedel autore del terzo gol: «Grande prestazione. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà nel capire come uscire con palla al piede e nella ripresa lo abbiamo fatto in maniera ottima. L’importante però era tornar a vincere. Festa ci ha dato una grossa mano, ma penso che se non avessimo subìto il gol, con i nostri principi, l’avremmo sicuramente ribaltata».