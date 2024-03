Calcio Serie C – Verso Trento-Mantova: Muroni affaticato, mercoledì allenamento a porte aperte

Mantova Dopo la domenica di riposo, il Mantova ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della trasferta di sabato a Trento (ore 14). Semaforo verde per Mensah, Galuppini e Redolfi, usciti acciaccati dalla gara con il Fiorenzuola. Ha lavorato a parte Muroni, alle prese con un affaticamento muscolare; si punta comunque ad averlo per sabato. Progressi per Brignani, che sarà in ogni caso convocato per il match del Briamasco. Unici assenti per ora sono l’infortunato Maggioni e lo squalificato Panizzi. Tornerà in panchina mister Possanzini, dopo le tre partite vissute in tribuna. Il programma settimanale prevede per oggi una doppia seduta. L’allenamento di domani alle 15 (sempre a Mantovanello) sarà aperto ai tifosi. Giovedì seduta mattutina a porte chiuse; venerdì rifinitura nel pomeriggio e partenza per Trento.

Nel comunicato del giudice sportivo, oltre alla squalifica di Panizzi, da segnalare i 500 euro di multa affibbiati al Mantova per l’esplosione di tre petardi nel primo tempo del match col Fiorenzuola. Nessun diffidato: a rischio squalifica rimangono Mensah, Galuppini, Fiori e Burrai.

Nel frattempo, il Padova stasera scenderà in campo per la finale d’andata di Coppa Italia. Allo stadio Euganeo (ore 20) affronterà il Catania; il 2 aprile la gara di ritorno in Sicilia. I veneti nelle ultime due giornate di campionato hanno perso 5 punti dal Mantova, compromettendo così le residue speranze di promozione diretta. La Coppa rappresenta più che altro un prestigio, l’occasione di arricchire la propria bacheca con un trofeo. La squadra vincitrice della Coppa accede di diritto alla fase nazionale dei play off, ma la faccenda non riguarda il Padova che, a meno di cataclismi, quel diritto se l’è già guadagnato in virtù del secondo posto praticamente blindato. «Dobbiamo assolutamente sfruttare la partita in casa», ha detto il tecnico dei biancoscudati Vincenzo Torrente. «Il Padova è una signora squadra, ma ho buone sensazioni», gli fa eco l’allenatore del Catania (solo 14esimo in campionato) Michele Zeoli. Stasera alle 19.30 c’è anche il recupero di campionato Vicenza-Fiorenzuola.