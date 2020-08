Calcio serie C – Mantova, ora è ufficiale: Troise è il nuovo allenatore

MANTOVA Ora è ufficiale: Emanuele Troise è il nuovo allenatore del Mantova. L’ufficialità è arrivata dopo diversi giorni d’attesa. Per il ritorno in C, il Mantova ha scelto un tecnico che sapesse lavorare con i giovani, perchè è con i giovani che il Mantova si approccerà al calcio che conta. Affiancati, comunque, da giocatori esperti. Troise arriva infatti dalla Primavera del Bologna. Con i Felsinei ha vinto il Torneo di Viareggio, il Campionato Primavera 2 e la Supercoppa Primavera. Possiamo dirlo: è un tecnico vincente e questo è sicuramente di buon auspicio per la società biancorossa. Troise ha avuto anche una carriera importante da giocatore. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Bologna, Ternana, Salernitana, Foggia, Cavese e Città di Marino, oltre all’esperienza in Grecia nelle file del Panthrakikos. Insomma l’esperienza non manca di certo.

Il tecnico ex Bologna sarà seguito anche dai suoi collaboratori: Alberto Olianas e Francesco Satta. Del vecchio staff invece rimarranno Gianluca Garzon, che affiancherà il mister, e rimangono anche il match analyst Nicolas Lazzari, il preparatore atletico Federico Infanti e il preparatore atletico Pietro Gazzola. Per loro l’avventura in biancorosso può continuare.