Calcio Serie C – Mantova, Pecchini e il figlio di Setti entrano nel cda

MANTOVA Un altro passo verso la Serie C. Il Mantova l’ha compiuto ieri sera in occasione dell’assemblea straordinaria dei soci convocata a Milano. Le notizie fatte trapelare sono due. La prima rappresenta un passaggio obbligato, ovvero la trasformazione del club da S.s.d. (società sportiva dilettantistica) a S.r.l. (società a responsabilità limitata). Si tratta appunto di un adempimento burocratico necessario per acquisire lo status di club professionistico.

La seconda novità riguarda il consiglio d’amministrazione, dal quale sono usciti Francesco Barresi e Daniela Scalabrini. Al loro posto, al fianco del confermato presidente Ettore Masiello, sono stati nominati nuovi consiglieri il vicepresidente Gianluca Pecchini e Federico Setti, figlio di patron Maurizio. Di più non è filtrato. Da viale Te fanno sapere che ogni commento da parte dei diretti interessati è rimandato ai prossimi giorni. Così come eventuali comunicazioni riguardanti le nuove cariche previste in Lega Pro. È il caso dello Slo, ovvero la figura delegata dalla società al rapporto con i tifosi. Voci di corridoio rivelano che il prescelto, come già negli ultimi anni in C, sarà Andrea Gementi, ma la società non si è ancora espressa. Anche per l’annuncio dell’allenatore bisognerà attendere qualche giorno, ma su questo fronte ormai non ci sono più dubbi: la scelta è caduta sul 41enne Emanuele Troise, considerato uno dei giovani tecnici più promettenti del panorama nazionale. Come del resto ha confermato alla guida della Primavera del Bologna, vincendo un torneo di Viareggio, un campionato e una Supercoppa Primavera 2.

Ora la curiosità dei tifosi è tutta per l’organico che il ds Emanuele Righi metterà a disposizione di Troise. Due elementi, Filippo Guccione e Luigi Scotto, sono già noti; a loro dovrebbe aggiungersi presto Cristian Altinier. Il resto è da scoprire e tutto fa credere che, almeno in buona parte, verrà svelato nelle prossime due setti