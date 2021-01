Calcio serie C – Mantova: rinforzi in standby. Si cercano soluzioni per le uscite

MANTOVA Giornata tranquilla ieri in viale Te. Squadra al lavoro e dirigenza impegnata a coordinare i movimenti di mercato. Al momento non ci sono grosse novità. Prosegue la fase interlocutoria. Doveva essere la giornata di Tosi alla Vis Pesaro, ma le dinamiche della gara al “Benelli” hanno ribaltato tutto. Il giocatore era arrivato nelle Marche con tanto di bagagli, che però sono rientrati a Mantova, assieme al giocatore. Il secondo portiere biancorosso ieri mattina si è allenato regolarmente e sabato giocherà al posto dello squalificato Tozzo. In casa Vis non l’hanno presa benissimo. Ma nel calcio, fino a quando non c’è il nero su bianco, può succedere di tutto. Ora si tratta di capire se Tosi verrà tolto dal mercato, o se invece ci sarà ancora margine per chiudere con la squadra marchigiana (che cercava fortemente il numero 22 dei virgiliani) o con un altro club. Tosi è sicuramente un portiere di qualità e lo ha dimostrato domenica, appena entrato. La volontà del giocatore sarebbe quella di trovare maggiore spazio e quindi su questo fronte si dovranno attendere sviluppi, dalla prossima settimana. Nel frattempo il Mantova avrebbe la possibilità di individuare, nel caso, il sostituto, che fino a domenica, ancora non era stato definito.

La società biancorossa ha ben chiare le idee da portare avanti sul mercato. Un attaccante e un centrocampista: questi gli obiettivi. Perchè possano concretizzarsi, il club di Viale Te deve far partire dei giocatori. Tra le possibili cessioni c’è quella dell’attaccante Cortesi, ma forse non sarà l’unica. Nella lista delle uscite potrebbe essere inserito anche il difensore Esposito. Con i giocatori la società ha già parlato e si cercherà di trovare delle soluzioni. Nel frattempo, però, il ds Battisti sta sondando il mercato per cercare profili che possano permettere alla squadra di fare un salto di qualità. Probabilmente esistono già dei mezzi accordi, ma le entrate si devono incastrare con le uscite, che al momento non ci sono. Le tempistiche, dunque, sono ancora tutte da definire. Poi si sa che a volte gli affari migliori si fanno alla fine del mercato. Nel frattempo il Mantova, come le altre squadre, dovrà pensare al campionato e da sabato comincia un ciclo di partite davvero difficile.

Acm quindi impegnata su due fronti: campo e mercato. Il timore, di solito, è che le trattative possano distrarre i giocatori. Ma, al momento, non sembrano esserci questi problemi. Anzi: Tosi ha dimostrato l’esatto contrario. Le voci possono anche stimolare: il portiere biancorosso ha messo in evidenza una grande freddezza.

Tommaso Bellini