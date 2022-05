Calcio Eccellenza – Ghidini: “Castiglione, avanti tutta: salviamoci”

CASTIGLIONE Tutto da rifare per il Castiglione, che da domenica avrà il primo di due appuntamenti fondamentali contro l’Orceana, nei play out per raggiungere la salvezza in Eccellenza. Ne parliamo con il centrocampista Davide Ghidini. «Non ci aspettavamo di ritrovarci in questa posizione – dice il giocatore aloisiano classe 1998 – anche se da un po’ avevamo messo in conto questa eventualità».

Domenica scorsa un brutto rovescio contro il Darfo, e la condanna agli spareggi salvezza: «Speravamo di salvarci direttamente, ci credevamo parecchio. Ma la gara è iniziata male e non siamo più riusciti a rialzarci. Ora l’importante è non sbagliare queste due partite, non vogliamo considerare il fatto di retrocedere, bisogna portare a casa questa salvezza a qualsiasi costo».

Uno dei principali problemi del Castiglione quest’anno è stata la mancanza di un vero e proprio cannoniere. Alla carenza di un bomber hanno dovuto sopperire i centrocampisti. Ghidini però non si è ancora sbloccato: «Ho giocato poco nel girone di ritorno, quasi sempre da subentrato – spiega -. Anche se complessivamente ho messo assieme circa una ventina di presenze. Tante volte mi sono dovuto adattare, ma non è un problema: gioco dove me lo chiede il mister. Mi sarebbe piaciuto giocare di più, come penso valga per ogni calciatore. Ora però come tutta la squadra sono concentrato sullo spareggio». E magari sarebbe bello sbloccarsi proprio nella doppia sfida con l’Orceana. «Alcune occasioni ci sono state durante il campionato – conclude il centrocampista – essere decisivo in gare come quelle che ci attendono sarebbe davvero importantissimo».